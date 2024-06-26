В России и мире

В России предлагают ввести маркировку переработанной пищевой продукции

Предложение о введении цифровой маркировки на всю переработанную пищевую продукцию в целях прослеживаемости и блокировки опасного товара на кассах содержится в протоколе заседания общественного совета при Роспотребнадзоре и Консультативного совета по защите прав потребителей.

Его темой стало недопущение повторений в стране вспышек пищевого ботулизма — инфекционного заболевания с возможно летальным исходом, поражающего нервную систему.

Согласно документу, приоритетно предлагается маркировать продукцию, которая используется в овощных, рыбных, мясных консервах. Однако, как пояснили в общественном совете, речь идет и о готовых фасованных блюдах, которые продаются по доставке и в магазинах, за исключением ресторанов и кафе, пишут «Известия».

«В последние годы в России фиксируется серьезная проблема, связанная с качеством продуктов, которые подвергаются различного рода переработке. Именно в процессе переработки производители зачастую в целях снижения издержек прибегают к фальсификации, использованию запрещенных компонентов и некачественного сырья. Все это приводит к введению потребителей в заблуждение и вреду для здоровья. Это показала вспышка массовых отравлений в Москве этим летом», — пояснил зампред общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов.

По его словам, поэтому в отраслях повышенного риска вводится цифровая маркировка, которая себя уже хорошо зарекомендовала как инструмент контроля и профилактики.

«При этом в областях, где маркировка еще не внедрена — а это различного рода консервы, кондитерские изделия, готовые фасованные блюда, такие как салаты, колбасные изделия, — проблемы остаются. Поэтому общественный совет выступил за последовательную идентификацию всех категорий переработанной пищи. Этот инструмент позволит нам не только повысить качество и безопасность, но и оперативно принимать меры по изъятию и блокировке такой продукции», — пояснил Олег Павлов.