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Экономист назвала тех, кому повысят пенсии в сентябре

С 1 сентября традиционно индексация ждет несколько категорий пенсионеров, рассказала доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управления человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Повышение коснется тех, кто достиг 80-летнего возраста в августе. Им вдвое увеличат фиксированную выплату к страховой пенсии (8134 рубля 88 копеек). Она будет составлять 16 269 рублей 76 копеек.

Кроме того, увеличат выплаты тем, кто только что получил инвалидность первой группы или запросил в СФР перерасчет пенсии по каким-либо основаниям.

Еще одна причина ждать повышения — День пожилого человека, который отмечается 1 октября. Федеральных выплат по поводу этого праздника нет, но на региональном и муниципальном уровне они возможны, пишет «Прайм». Размеры и масштаб поддержки определяют сами регионы. Выплаты, если они есть, проходят в сентябре, заключила Иванова-Швец.