В России и мире

Наличие эрозий может вызвать повышенную чувствительность зубов, заявила стоматолог

Повышенная чувствительность зубов может быть связана со строением эмали, пищевыми привычками, а также наличием эрозий, рассказала заведующая стоматологическим отделением Люберецкой областной больницы Ирина Назилина.

«Повышенная чувствительность зубов может возникать по нескольким причинам, первая - со строением эмали, то есть когда у человека достаточно чувствительная пористая эмаль. Вторая — это употребление пищи, содержащей кислоты. Третья — это эрозии и клиновидные дефекты», - сказала Ирина Назилина.

Стоматолог отметила, что при периодически возникающей чувствительности зубов достаточно применять аппликационные гели и пасты, укрепляющие эмаль. Если причиной чувствительности стали клиновидные дефекты, эрозии, то следует обратиться к врачу, чтобы их закрыть, запломбировать, пишет РИА Новости.

«Если это связано с потреблением каких-то определенных продуктов, то их нужно исключить и провести ремотерапию либо в домашних условиях, либо у врача. Ремотерапия — это минерализирующаяся терапия, аппликация с кальцием, фтором для укрепления эмали», - добавила врач.