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Мужчины перечислили наименее привлекательные женские хобби - опрос

Шоппинг, просмотр кино и сериалов, автомобили и рыбалка вошли в число наименее привлекательных женских хобби по мнению мужчин, а больше всего им нравится, если вторая половинка увлекается спортом или кулинарией, выяснили аналитики SuperJob.

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«Четверо из десяти мужчин (39%) уверены, что женщины, выбирающие спорт в качестве хобби, более привлекательны. Каждый четвертый мужчина (26%) назвал самым соблазнительным женским хобби кулинарию. 13% мужчин нравится, когда женщина занимается рукоделием», — показал опрос.

Каждый десятый мужчина находит привлекательной женщину, увлеченную танцами. А 6% восхищаются дамами, которые создают домашний уют. Для 5% мужчин привлекательными женскими хобби являются чтение и путешествия.

И лишь некоторых поражают в самое сердце женщины с увлечениями, традиционно считающимися мужскими: 4% — охотой и рыбалкой, 3% автомобилями и мотоциклами. Но меньше всего опрошенных назвали в качестве привлекательных такие женские увлечения, как шоппинг (0%), просмотр кино и сериалов (1%), а также рисование и музыку (по 2%), пишет РИА Новости.

Чем увлечены женщины, состоящие в паре? Спорт на первом месте как среди самых привлекательных, так и среди реальных женских хобби, названных мужьями, но занимаются им жены лишь 15% опрошенных. На втором месте — рукоделие (10%), на третьем — цветоводство (9%). Хотя шоппинг ни разу не упоминался мужчинами как привлекательное женское хобби, в качестве реального увлечения своей второй половины его назвал каждый двадцатый.

Опрос проводился с 27 августа по 5 сентября 2024 года среди экономически активного населения России, имеющего высшее образование. Размер выборки — 1600 респондентов, место проведения опроса - Россия, все округа, в 371 населенном пункте.