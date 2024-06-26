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Специалисты изучили рак толстой кишки на молекулярном уровне

Молекулярно-клеточные маркеры рака толстой кишки изучили ученые СибГМУ. Они пришли к выводу, что в качестве потенциальной мишени для терапии данного вида рака могут быть использованы белки галектины, играющие негативную роль в злокачественных процессах.

Галектины – класс белков, взаимодействующих с углеводами. Они присутствуют практически во всех клетках организма, помогая клеткам прикрепляться к межклеточному веществу, которое их окружает. Кроме того, галектины регулируют скорость клеточного деления. Вместе с тем при онкологических заболеваниях эти белки участвуют в процессе прорастания опухоли в окружающие ткани и метастазировании.

«Понимая, что галектины принимают участие во многих злокачественных процессах, мы акцентировали внимание на роли этих белков в нарушении функций иммунной системы, в частности, способности иммунных клеток бороться с раком, особенно на поздних стадиях заболевания», – сообщил доцент кафедры патофизиологии СибГМУ Вадим Полетика, добавив, что рак толстой кишки трудно выявить своевременно, а его традиционные методы лечения часто оказываются малоэффективны.

Рак толстой кишки (колоректальный рак) — наиболее часто встречающаяся опухоль желудочно-кишечного тракта. По уровню смертности заболевание уступает лишь злокачественным новообразованиям молочной железы и легких. Риск развития колоректального рака увеличивается с возрастом. В группе риска находятся люди старше 50 лет, пишет РИА Новости.

По словам ученого, научный коллектив совместно с томскими врачами-онкологами рассматривали содержание галектинов-1 и 3 (их более десяти) в крови и внутри опухоли, затем анализировали связь этих показателей с разнообразными характеристиками как самой опухоли, так и противоопухолевого иммунитета.

Как отметила профессор, член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой патофизиологии СибГМУ Ольга Уразова, поиск дополнительных и патогенетически обоснованных молекулярных и клеточных маркеров течения заболевания — актуальный вопрос для современной медицинской науки.

«Результаты нашего проекта откроют перспективы для разработки генно-инженерных биологических препаратов и исследований патогенеза онкологических заболеваний, а также позволят увеличить продолжительность жизни пациентов, страдающих данным заболеванием», – подчеркнула профессор.

В пресс-службе вуза сообщили, что для расширения возможностей исследований в СибГМУ в рамках стратегического проекта «Прецизионная медицина» программы «Приоритет-2030» будет создана лаборатория молекулярной медицины.

Помимо изучения способов прогнозирования течения рака толстой кишки, научный коллектив будет заниматься поиском биомаркеров для заболеваний, связанных с воспалением и патологией сосудов (ишемическая кардиомиопатия, сахарный диабет, ревматические заболевания и другие патологии).