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В Госдуме рассказали о мошенниках с поддельными приложениями для здоровья

Поддельные мобильные приложения для здоровья могут запрашивать доступ к конфиденциальным или банковским данным под предлогом покупки премиум-функций, рассказал член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

«Мошенничество с поддельными приложениями для здоровья стало еще одной распространенной угрозой. Злоумышленники создают фальшивые мобильные приложения, которые якобы помогают следить за здоровьем, отслеживать физическую активность или вести дневник питания», — сказал он.

По его словам, эти приложения могут запрашивать доступ к конфиденциальным данным, таким как история медицинских обращений, или даже к банковским данным под предлогом покупки премиум-функций, пишет РИА Новости.