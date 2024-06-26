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Производителям титана и циркония предложили ввести налоговые льготы

В Совете Федерации предложили снизить налоговую нагрузку при добыче редких металлов. Речь о титане и цирконии. Письмо с соответствующим предложением направил в Минфин и аппарат правительства председатель комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов. Добывающему бизнесу предложили сократить размер налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) посредством уменьшения специальных коэффициентов, следует из документа.

В частности, предлагается установить показатель рентного коэффициента (Крента) в размере 1 (составляет 3,5), а также коэффициент, характеризующий особенности добычи редких металлов (Крм) в размере 0,1 (сейчас 1).

«Титан и цирконий используются в стратегически важных отраслях, в том числе связанных с ВПК, в связи с чем сложно оценить размер снижения налоговой нагрузки с конкретных предприятий. По примерным оценкам, оно может составить несколько миллиардов рублей в год. Самое главное в мере заключается в том, что власти нацелены на обеспечение необходимых условий для наращивания промышленного потенциала страны», — отметил член экспертного совета комитета по защите конкуренции Госдумы Дмитрий Тортев.

У титана низкий коэффициент температурного расширения, то есть детали из него почти не меняют свои размеры при изменении температуры в широком диапазоне, рассказал доцент кафедры Антенн и радиопередающих устройств ЮФУ, руководитель дивизиона «Приборы, комплексы и системы» передовой инженерной школы Южного федерального университета (ПИШ ЮФУ) «Инженерия киберплатформ» Александр Демьяненко, пишут «Известия». К тому же титан очень легкий, поэтому используется в тех областях техники, где очень важен вес: авиация, космические приложения, заключил эксперт.