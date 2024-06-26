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Оперный певец Владислав Верестников умер на 78-м году жизни

Народный артист России, оперный певец Владислав Верестников умер на 78-м году жизни, сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу Большого театра.

Народный артист РФ Владислав Верестников. Фото: РИА Новости

Артист умер от тяжелой продолжительной болезни.

Владислав Верестников родился в 1947 году в Харькове. В 1976 году окончил вокальное отделении местного института искусств. В 1978-м он попал в основную труппу Большого театра. За годы службы в театре исполнил более 30 партий в операх русских и зарубежных композиторов.

Верестников был отмечен рядом наград и званий. В 1988 году ему присвоили звание заслуженного артиста РСФСР, в 1994-м - Народного артиста России. В 2001 году певец бы награжден Орденом Дружбы.