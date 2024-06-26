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Вандал разгромил могилу Александра Маслякова

Полиция допрашивает вандала, разгромившего могилу телеведущего Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище в Москве сегодня, 22 сентября.

В соцсетях распространились кадры, на которых запечатлено, как неизвестный вырывает крест на могиле ведущего. В столичном главке МВД подтвердили задержание жителя Москвы 2004 года рождения, пишет РИА новости.

«Молодой человек находится на допросе в полиции, устанавливаются мотивы преступления», — сказал собеседник агентства.

По его словам, подозреваемого увезли в отделение в неадекватном состоянии.

Вандалу грозит штраф в размере до 40 тысяч рублей, либо обязательные работы до 360 часов, либо исправительные работы до года, либо арест до трех месяцев, следует из статьи 244 УК.

Напомним, что великий телеведущий и руководитель КВН Александр Масляков умер 8 сентября на 83-м году жизни.