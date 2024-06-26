В России и мире

Депутат предупредил о мошенничестве с благотворительными фондами

В России все чаще встречается мошенничество с поддельными благотворительными фондами, злоумышленники создают фальшивые веб-сайты, предлагающие жертвам сделать пожертвование на благие цели, рассказал член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

«Все чаще встречается мошенничество с поддельными благотворительными фондами. Злоумышленники создают фальшивые веб-сайты или страницы в социальных сетях, предлагающие жертвам сделать пожертвование на благие цели, например, на помощь пострадавшим от стихийных бедствий или болезней», — сказал Антон Немкин.

Он отметил, что эти фонды могут выглядеть очень убедительно, особенно если они используют изображения и истории, которые трогают за душу, пишет РИА Новости.

«Однако все собранные средства направляются в карманы мошенников, а не на помощь нуждающимся. Поэтому любую информацию, опубликованную в сети, нужно тщательно проверять», — заключил депутат.