В России и мире

Иностранцы уже подают заявки на второй этап обмена замороженными активами

Иностранные инвесторы уже подают заявки на второй этап обмена заблокированными активами, подтвердил замминистра финансов Иван Чебесков. Несмотря на то что западные регуляторы мешают этой процедуре, подчеркнул он, зарубежные инвесторы заинтересованы в обмене. Это основная причина, по которой власти продлили прием заявок, уточнил Иван Чебесков.

Первый этап расчетов по этому механизму завершился в середине августа. По его итогам нерезиденты выкупили активы на 8,1 млрд рублей, сообщал на своем сайте организатор торгов «Инвестиционная палата». Это примерно четверть от суммы заявок, поданных ранее россиянами (35,3 млрд рублей).

Второй этап работы механизма стартовал 3 сентября, но за прошедшие недели о новых заявках от нерезидентов не сообщалось. В материалах «Инвестпалаты» отмечается, что расчеты по сделкам пройдут до 30-го числа.

Сейчас заявки от иностранцев уже поступают, причем преимущественно из дружественных стран, подтвердил замгендиректора по брокерскому бизнесу ФГ «Финам» Дмитрий Леснов.

В обмене заинтересованы все иностранные инвесторы, которые владеют российскими бумагами. Однако если нерезидент согласился на сделку, он принимает на себя определенные риски, пояснил сообщил начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев. Иностранец может попасть в список людей, сотрудничающих с санкционными компаниями, среди которых находятся Мосбиржа и Национальный расчетный депозитарий (НРД). На втором этапе зарубежные инвесторы могут выкупить ценные бумаги немногим более чем на 5 млрд, пишут «Известия».