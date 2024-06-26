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Врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимир Якушев избран первым вице-спикером Совфеда

Врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимир Якушев избран первым вице-спикером Совета Федерации. Его кандидатуру на эту должность предложила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском региональном отделении партии «Единая Россия».

Фото: партия «Единая Россия»

На пост сенатора Владимира Якушева выдвинул губернатор Тюменской области.

«Летом этого года (Владимир Якушев – прим. ред.) был назначен на должность исполняющего обязанности секретаря Генсовета "Единой России". Партия с его непосредственным участием прошла подготовку к ЕДГ, показав блестящие результаты на выборах по всей стране. Управленческий опыт наработан колоссальный. Владимир Владимирович прошёл все этапы большого жизненного и профессионального пути», - подчеркнула Валентина Матвиенко.

Она напомнила, что Владимир Якушев родился в 1968 году, прошёл военную службу в рядах Советской Армии, окончил Тюменский государственный университет, получил степень кандидата экономических наук. Работал на разных должностях в банковском секторе, был вице-губернатором региона, главой города Тюмени, возглавлял Тюменскую область. Затем возглавил министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а с 2020 года стал полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе.

Валентина Матвиенко добавила, что в Совете Федерации очень ценят, когда приходят «люди знающие, погружённые в проблематику на земле, настоящие государственники, которые не боятся ответственности и готовы энергично решать самые актуальные вопросы».

«Я уверена, что Владимир Владимирович сможет себя проявить на должности первого заместителя председателя Совета Федерации и достойно справиться с этой ответственной работой», - резюмировала Валентина Матвиенко.

С назначением Владимира Якушева поздравил депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

«От всей души поздравляю Владимира Владимировича Якушева с избранием на должность первого заместителя председателя Совета Федерации! Владимир Якушев – настоящий патриот, государственник, ответственный, целеустремленный и трудолюбивый человек. Имеет уникальный и богатый опыт работы, в том числе в команде лидера "Единой России" Дмитрия Медведева. Уже сложилась добрая традиция, когда секретари Генсовета партии занимают пост первого вице-спикера верхней палаты российского парламента. Уверен, что "Единая Россия" в лице Владимира Владимировича станет надежной опорой Совета Федерации и его председателя Валентины Матвиенко», - написал Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Партийцы, продолжил парламентарий, окажут Владимиру Якушеву всю необходимую помощь и поддержку в работе на благо государства.

Напомним, Совфед на пленарном заседании в среду единогласно избрал Валентину Матвиенко председателем верхней палаты парламента.