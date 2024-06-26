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В России и мире

В 65% косметики в РФ есть опасные для здоровья вещества, заявили в потребительском союзе

28.09.2024 10:37|ПсковКомментариев: 0

Опасные для здоровья вещества содержатся в 65% косметической продукции, которая продается в России, а в 76% продукции нет информации о противопоказаниях для применения, говорится в исследовании Национального союза защиты прав потребителей по итогам мониторинга рынка косметики массового сегмента.

«Шестьдесят пять процентов косметической продукции содержит опасные вещества… В 76% случаев отсутствует информация о противопоказаниях для применения», — сказано в исследовании.

Как напомнили в союзе, в перечне веществ, которые запрещены к использованию в парфюмерно-косметической продукции, содержится 1680 наименований — их вред был доказан, в том числе, в ходе судебных процессов. В перечне разрешенных к использованию веществ только 332 названия.

«Сумма веществ, используемых в смеси, не должна превышать значения, указанного как "максимальная концентрация в готовой к использованию продукции"», — уточнили в союзе.

Основное нарушение, которое было выявлено во время исследования — отсутствие информации о составе на русском языке, пишет РИА Новости. Более 90% косметики содержат информацию о составе на латинице, а названия химических веществ чаще всего указаны аббревиатурами. Треть косметики продается в торговых сетях без какой-либо информации об ингредиентах.

«Производители не раскрывают состав косметической продукции на русском языке не только из-за потенциального вреда некоторых компонентов, но и из-за их доступности и дешевизны. Во многих случаях потребители, приобретая компоненты, находящиеся в свободной продаже, могут самостоятельно изготовить косметическую продукцию, и это обойдется в несколько раз дешевле», — отметили в союзе.

Национальный союз защиты прав потребителей предлагает ввести в России обязательную маркировку косметической продукции - в качестве примера приводится то, что введение маркировки парфюмерии позволило более чем в три раза снизить количество нарушений.

«Рынок косметической продукции требует усиления контроля над составом, содержанием вредных веществ, производством и реализацией, информацией для потребителя, что неосуществимо силами надзорных органов в условиях действующего моратория на проверки», — прокомментировали там.

Теги: #косметика
Источник: Псковская Лента Новостей
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