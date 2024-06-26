В России и мире

В России зафиксировано снижение цен на вторичное жилье

В четырех крупнейших городах России зафиксировано снижение цен на вторичное жилье за сентябрь 2023 года. Об этом сообщил директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов в интервью «Известиям» .

«Средняя цена продажи квадратного метра готового жилья стабильно снижается третий месяц подряд. До этого она росла, демонстрируя лишь незначительные месячные коррекции в ответ на снижение доступности рыночных ипотечных программ и увеличение времени продажи объектов», — заявил Хусаинов.

По данным эксперта, наибольшее снижение цен на вторичном рынке наблюдалось в Перми (0,7%), Челябинске и Санкт-Петербурге (по 0,5%), а также в Волгограде (0,3%). В других городах-миллионниках отмечен незначительный рост.

Хусаинов отметил, что за последние 12 месяцев рост средней цены квадратного метра вторичного жилья в России составил 4,5%, что ниже реальной инфляции. Эксперт объясняет это изменением структуры предложения: с рынка выкупаются наиболее дешевые варианты квартир с максимальными скидками.

«В условиях дорогих кредитов собственники предпочитают параллельно с продажей сдавать свои квартиры в аренду, вместо того чтобы снижать цену для быстрой продажи», — пояснил Хусаинов.

Наибольший рост цен на вторичное жилье за месяц зафиксирован в Казани и Воронеже (+1,3%), Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде (+1%), Омске (+0,9%) и Екатеринбурге (+0,8%). В Москве средняя цена квадратного метра вторичного жилья осталась без изменений.

Как отмечает «Газета.Ру», ранее глава Гильдии риелторов России Константин Апрелев заявил, что ближе к Новому году на рынке новостроек ожидается снижение цен. Отмена льготной ипотеки вынудит девелоперов пересматривать цены, несмотря на жесткие условия кредитных соглашений с банками.