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В России начался рост цен на красную икру

В России, несмотря на завершение путины, дорожает красная икра. Цены на нее к октябрю этого года по сравнению с октябрем прошлого уже выросли до 25%, и еще до 10% могут подняться к Новому году. Об этом рассказал глава Рыбного союза Александр Панин и подтвердили в Рыбной ассоциации. Причина — рост спроса на фоне плохого, нерыбного года.

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«Ценообразование на красную икру, да и на всю рыбную продукцию, формируется на высококонкурентном рынке, исходя из базового закона — спроса и предложения. В этом году к завершению путины (длится с июня по октябрь) мы видим повышение стоимости красной икры до 25% по сравнению с 2023-м. Основные факторы роста — небольшой объем производства в 2024-м на фоне роста спроса», — сообщил председатель Рыбного союза Александр Панин.

По его словам, причиной низкого объема добычи стала природная особенность — двухгодичная цикличность вылова: в нечетные годы он высокий, в четные — низкий.

«Этот год был нерыбным, да еще и не самым удачным даже для четных лет. Планировали выловить 320 тысяч тонн лососевых, а выловили около 230 тысяч тонн. При этом объем производства лососевой икры напрямую связан с объемами вылова. Средний выход готового продукта — 4-5% от массы выловленной рыбы», — пояснил Панин.

Вице-президент Рыбной ассоциации Александр Фомин считает, что красная икра подорожала гораздо больше, чем на 25%,пишут «Известия».

«По нашим данным, скачок цены составил минимум в 1,5 раза. Причем, это не предел. В этом году очень большой провал по улову. Если в прошлом году выловили больше 600 тысяч тонн, то в этом чуть больше 200 тысяч тонн. То есть почти в три раза меньше. Понятно, что когда такой дефицит, то цены будут расти. Сейчас еще распродаются запасы с прошлого года, но они уже на исходе. Поэтому сколько будет стоить икра к Новому году, никто не знает», — пояснил представитель отрасли.