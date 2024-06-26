В России и мире

На Дудя* завели административное дело после интервью с Лебедевым

Административное дело возбудили в отношении блогера Юрия Дудя*, ему грозит административный штраф из-за неуказания им своего статуса в интервью с Артемием Лебедевым, указано в официальных судебных документах.

«Установлено, что Дудь Ю.А.*, являясь лицом, включенным в реестр иностранных агентов, разместил на канале "вДудь" видеохостинга YouTube в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" видеоролик "Лебедев - большой разговор / вДудь"», - сказано в документах.

Уточняется, что в данном материале не было маркировки иностранного агента, которую требует использовать российское законодательство. В связи с этим по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ Дудю* грозит штраф до 50 тысяч рублей.

Ранее Дудя* уже штрафовали на 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки в его контенте, пишет РИА Новости.

Летом 2022 года суд оштрафовал его на 120 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних (часть 2 статьи 6.21 КоАП), до этого его штрафовали за пропаганду наркотиков в двух интервью.

Минюст РФ внес Дудя* в реестр СМИ-иноагентов в апреле 2022 года.



*Признан иностранным агентом по версии Минюста РФ