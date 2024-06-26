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Пермский край экспортировал 400 килограммов мухоморы в США и Азию

Пермский край экспортировал около 400 килограммов мухоморов в Киргизию, Филиппины и США в 2023 году и январе 2024 года, следует из данных на сайте Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской республике и Пермскому краю.

По данным ведомства, в первой половине 2023 года были оформлены фитосанитарные сертификаты на отправку из региона 0,38 тонн сублимированных королевских мухоморов в Киргизию и США. В январе был осуществлен карантинный фитосанитарный контроль еще 0,48 кг сушеных грибов (мухоморов), предназначенных для отправки на Филиппины, пишет РИА Новости.

Также из данных на сайте Россельхознадзора следует, что в первой половине 2022 года в США было экспортировано 0,08 тонн мухоморов.