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Российские ученые раскрыли роль янтаря в становлении Руси

Исследователи из Санкт-Петербурга предложили гипотезу, согласно которой янтарь сыграл важную роль в формировании государственности Древней Руси в конце VIII — первой половине IX веков.

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Как объяснили ученые, в эпоху раннего Средневековья этот камень был популярен благодаря красоте, лекарственным и магическим свойствам. Эти качества сделали его одним из главных товаров на Восточном торговом пути, известном как «из варяг в арабы». Этот маршрут начинался у берегов Балтики, проходил через Русскую равнину, Поволжье, Каспий и заканчивался в Арабском халифате. Гипотезу подтверждают находки янтарных кладов на всем протяжении пути, пишут «Известия».

«Янтарь — один из маркеров, который свидетельствует о направлении торгового маршрута в период раннего Средневековья из Европы на Восток. Совмещение этого вектора со встречным движением арабского монетного серебра дает четкую картину устойчивого товарообмена между Балтийским регионом и Арабским халифатом периода конца VIII — начала IX веков», — рассказал «Известиям» один из разработчиков гипотезы, член экспертного совета при профильной комиссии по туристской индустрии Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Юрий Цуркан.

Он отметил, что янтарь в Средневековье был предметом роскоши. Его добывали в Южной Прибалтике, а главным потребителем выступал Арабский халифат, который обладал наибольшей экономической мощью в тот период.

Специалист пояснил, что контроль движения товаров по Восточному торговому пути мог стать экономической основой для государственного строительства славянских племен в IX веке.

«Есть основания считать, что под влиянием торгового транзита из Европы на Восток, могла появиться новая общность, которая ускорила преобразование уже существовавшего к тому времени раннего государственного формирования ильменских словен в государство Древняя Русь», — рассказал Цуркан.