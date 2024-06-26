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Певицу Глюкозу оштрафовали за употребление наркотиков

Суд в Москве привлек к административной ответственности певицу Наталью Чистякову - Ионову, более известную как Глюкоза. Артистку осудили за употребление наркотиков. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

Фото: суды общей юрисдикции города Москвы

Наталья Чистякова-Ионова признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 6.9 КоАП (Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ).

Установлено, что Наталья Чистякова-Ионова была остановлена полицейским. По визуальным признакам, она находилась в состоянии наркотического опьянения. От медицинского освидетельствования отказалась.

Суд назначил административное наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.