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Киркорова обвинили в пропаганде ЛГБТ* за фразу про квадроберов

Певца Филиппа Киркорова могут привлечь к ответственности за пропаганду ЛГБТ* (международное общественное движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено в РФ) среди несовершеннолетних. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Речь о YouTube-шоу блогера Димы Масленникова, во время которого артист ответил на реплику молодого человека-квадробера с гримом кота фразой «котик-котик, дай мне в ротик». Как позже пояснил Филипп Киркоров, такую фразу в шутку говорили в его детстве, вот он и вспомнил ее.

На выпуск проекта обратили внимание активисты из движения «Сорок сороков», которые считают, что это подпадает под пропаганду ЛГБТ*. Как сообщает канал, движение уже обратилось в полицию и написало соответствующее заявление.

*Движение, внесенное Росфинмониторингом в список причастных к экстремистской деятельности и терроризму