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Во Флориде после ураганов от смертельной бактерии погибли 13 человек

Резкий скачок случаев заражения смертельно опасной бактерией Vibrio vulnificus был зафиксирован в штате Флорида в США после обрушившихся осенью на штат ураганов «Хелен» и «Милтон», погибли уже 13 человек, сообщает министерство здравоохранения штата.

Как пишет издание New York Post, тёплые паводковые воды, оставленные ураганами «Хелен» и «Милтон» во Флориде, стали идеальной средой для размножения всевозможных опасных бактерий, вызывающих заболевания у людей, включая вид плотоядных бактерий Vibrio vulnificus.

По данным Минздрава Флориды, по меньшей мере 74 человека заразились в штате бактерией Vibrio vulnificus, из них 13 человек погибли, а нетипичный рост заболеваемости связан с последствиями ураганов «Хелен» и «Милтон», обрушившихся на штат осенью.

Согласно ведомству, заражение бактерией Vibrio vulnificus происходит при попадании её в организм человека при употреблении сырых морепродуктов или контакте морской воды с открытыми ранами. Как отмечает Минздрав, у людей с ослабленным иммунитетом, в особенности страдающих хроническими болезнями печени, бактерия может проникать в кровоток, приводя к повышению температуры тела, ознобу, снижению кровяного давления и повреждениям кожи, а лечение ран, поражённых бактерией, может требовать хирургического вмешательства, вплоть до ампутации. Ведомство сообщает, что при попадании инфекции в кровь смерть наступает в 50% случаев.

Ранее газета Newsweek со ссылкой на эксперта сообщала, что ураган «Милтон» в США создаёт благоприятные условия активного размножения комаров, которые могут спровоцировать всплеск заболеваний, таких как лихорадка денге и малярия.

Президент США Джо Байден 7 октября подписал распоряжение об объявлении ЧС во Флориде из-за приближавшегося к штату урагана «Милтон» и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь. Ураган достиг суши на западном побережье Флориды в ночь на прошлый четверг. Несмотря на то, что ураган ослабел до третьей категории и не оказался таким разрушительным, как ожидалось, от него погибло, по данным CBS News, минимум 24 человека. А согласно информации с мониторингового портала PowerOutage.us, из-за стихии почти 3,4 миллиона жителей Флориды остались без электричества. Ранее ураган «Хелен» унес более 200 жизней и причинил масштабные разрушения на юге США, пишет РИА Новости.

Согласно Центру по контролю и профилактике заболеваний США, бактерии вида vibrio - патогенные микроорганизмы, являющиеся частью прибрежной морской среды. Употребление морепродуктов, содержащих vibrio, может привести к сепсису или летальному исходу. Инфекция может также проникнуть в организм человека через открытую рану. Людям, зараженным инфекцией vibrio, требуется интенсивная терапия или ампутация конечностей. Как отмечается, примерно один из пяти случаев заражения заканчивается летальным исходом.