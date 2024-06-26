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Рэпера Гуфа задержали в подмосковной Апрелевке за драку

Рэпера Гуфа (настоящее имя Алексей Долматов) задержали в подмосковной Апрелевке за драку. Он приставал к девушке, которая в итоге сообщила об этом своему брату. Защита Алексея Долматова эту версию опровергает.

Всё случилось ранним утром 23 октября, в этот момент рэпер вел стрим на три тысячи человек. Со слов зрителей, когда на место приехал брат якобы обиженной девушки, началась драка.

Музыкант ударил мужчину по уху, повредил себе руку. Пострадавший уже снял побои и написал заявление, пишет Mash. Оба встретили рассвет в отделении.