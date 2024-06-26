Володин предложил экстрадировать Чубайса в РФ за провал реформы электроэнергетики

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил экстрадировать в Россию бывшего главу «Роснано» Анатолия Чубайса, раскритиковав при этом проведенную ранее под его руководством реформу российской электроэнергетики.
Под руководством Чубайса прошла реформа энергетической отрасли: под контролем государства осталась сетевая и распределительная деятельность, генерирующие мощности были приватизированы, пишет ТАСС.
«Поэтому давайте вещи называть своими именами. Где Чубайс? Вот берите его, экстрадируйте», - добавил он.
Чубайс возглавлял «Роснано» с 2008 года и закончил работу в организации в 2020 году.