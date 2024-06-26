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Володин предложил экстрадировать Чубайса в РФ за провал реформы электроэнергетики

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил экстрадировать в Россию бывшего главу «Роснано» Анатолия Чубайса, раскритиковав при этом проведенную ранее под его руководством реформу российской электроэнергетики.

Под руководством Чубайса прошла реформа энергетической отрасли: под контролем государства осталась сетевая и распределительная деятельность, генерирующие мощности были приватизированы, пишет ТАСС.

«Если исследовать и анализировать заявления прежних лет, которые звучали: вот отдадим (электроэнергетику) частникам - и вот они будут там наращивать мощности. Что нарастили-то? В атомной энергетике вводятся новые мощности, в гидроэнергетике. А там только карманы себе набили и недвижимость за рубежом. А потом все это потеряли и пыль глотают до сих пор», - сказал Вячеслав Володин.

«Поэтому давайте вещи называть своими именами. Где Чубайс? Вот берите его, экстрадируйте», - добавил он.

Чубайс возглавлял «Роснано» с 2008 года и закончил работу в организации в 2020 году.