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В российском городе запустили интерактивную карту аварий на теплосетях

В Калуге работает онлайн-карта аварий на теплосетях. Об этом сообщили в Госжилинспекции Калужской области.

Увидеть проблемы с отоплением в городе можно на интерактивной карте, которая отражает работу котельных.

Стоит отметить, что прокуратура Калуги контролирует поступление тепла в аварийные дома, пишет «Калуга поиск.ру»

Несмотря на то, что отопление в Калужской области включили, в некоторых домах пока ещё есть проблемы с подачей тепла. Прокурор Константин Жиляков поручил организовать горячую линию по вопросам ненадлежащего отопления многоквартирных домов.