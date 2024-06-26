В России и мире

Законопроект о страховании ответственности курьеров дошел до чтения в ГД

Законопроект, согласно которому курьеры должны будут страховать ответственность перед пешеходами, Госдума в ноябре рассмотрит в первом чтении, следует из материалов, расположенных в базе данных нижней палаты парламента. Нововведение коснется доставщиков заказов на электросамокатах и велосипедах с мотором.

В пояснительной записке к проекту сказано: курьерская доставка товаров и готовой еды активно развивается: если в 2021 году в этой сфере работало 830 тыс. человек, то в 2023 году — уже более 1 млн. При этом доход курьеров зависит от количества выполненных заказов, поэтому они стараются доставить их как можно быстрее, используя для этого самокаты, велосипеды с мотором и другие средствах индивидуальной мобильности (СИМ). Курьеры часто используют пешеходную часть для проезда, что делает их источником опасности для людей, сказано в пояснительной записке, пишут «Известия».

При этом обязательного страхования гражданской ответственности для доставщиков перед третьими лицами в российском законодательстве нет, а получить компенсацию причиненного вреда в такой ситуации достаточно сложно, отметили депутаты. Тогда как новый подход «позволит гарантировать пострадавшему компенсацию от страховой компании, плюс заставит курьеров быть более ответственными», подчеркивается в документе.

В Минцифры уверены: такой подход может спровоцировать подорожание товаров, а в Минпромторге отметили, что курьеры уже отвечают перед пешеходами по Гражданскому кодексу. Финальный отзыв правительства еще не готов. Страховщики считают, что предлагаемые нормы могут добавить нагрузку на бизнес.