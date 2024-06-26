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Введение «Разговоров о важном» в детсадах прорабатывают в Минпросвещения

Целесообразность введения «Разговоров о важном» в детских садах сейчас прорабатывается экспертами, курс будет сформирован с учетом особенностей детей дошкольного возраста, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

«Целесообразность введения "Разговоров о важном" в образовательную программу детских садов прорабатывается экспертами в области дошкольного образования в научных организациях, подведомственных министерству просвещения Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею распространить проект "Разговоры о важном" и на дошкольные учреждения для детей с пяти лет, но попросил в этом вопросе действовать в рамках разумного, консультироваться со специалистами и детскими психологами. Соответствующую идею высказала на встрече лауреатов всероссийских профессиональных конкурсов в сфере образования с президентом воспитатель детского сада №84 Вологды Надежда Воронцова, пишет РИА Новости.

В Минпросвещения уточнили, что решение по формированию соответствующей программы для детских садов будет рассмотрено экспертами после тщательного анализа потребностей детей и родителей, а также кадровых возможностей дошкольных организаций.

«Программа "Разговоров о важном" для детских садов должна учитывать возрастные, индивидуальные психологические и физиологические особенности детей», - отметили в министерстве.

«Разговоры о важном» - цикл занятий в формате классного часа, которые начали проводить в российских школах по понедельникам в 2022 году. Главной целью таких занятий заявлено развитие патриотизма, гражданское воспитание, нравственность, историческое просвещение.