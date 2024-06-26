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В России и мире

«Роскачество-Халяль» сертифицировало квас и безалкогольный напиток «Мохито»

25.10.2024 09:46|ПсковКомментариев: 0

«Роскачество-Халяль» сертифицировало квас и безалкогольный напиток «Мохито» производства московского пиво-безалкогольного комбината (МПБК) «Очаково», эти сертификаты стали первыми в своих категориях в России, сообщили в организации.

«Орган по сертификации "Роскачество-Халяль" выдал сертификат соответствия на продукцию "Очаково". В рамках сертификации "Халяль" подтверждено соответствие исламским стандартам кваса "Очаковский" и безалкогольных лимонадов "Мохито". Это первые отечественные товары в своей категории, сертифицированные аккредитованным органом по сертификации халяль», - говорится в сообщении.

Уточняется, что процедура включала всестороннюю проверку производственных процессов на соответствие строгим требованиям халяль, особое внимание уделялось соблюдению норм чистоты и прозрачности на всех этапах производства, от отбора ингредиентов до упаковки готового продукта.

В организации пояснили, что сертификация позволяет на законных основаниях продавать товары под знаком «Халяль» в отечественных торговых сетях и на международных рынках стран, где халяльная продукция имеет высокий спрос, пишет РИА Новости. В настоящее время в орган Роскачества подано еще более 40 заявок на сертификацию, говорится в сообщении.

Источник: Псковская Лента Новостей
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