В России и мире

Россиянам хотят ограничить голосование на выборах в Эстонии

Министр внутренних дел Эстонии и председатель Социал-демократической партии (СДП) страны Лаури Ляэнеметс намерен предложить правительству ограничить право голосовать на муниципальных выборах для проживающих в республике граждан РФ, которые не выступили с осуждением специальной военной операции (СВО) на Украине.

«Мы [СДП] договорились с партнерами по коалиции, что внесем свое предложение по решению вопроса участия в местных выборах, чтобы люди, в отношении которых могут возникнуть сомнения в плане безопасности или которые не относятся к Эстонии положительно, не участвовали в выборах», - приводит слова главы МВД портал эстонского гостелерадио ERR. Ляэнеметс пояснил, что для этого предлагается сделать отдельный список избирателей из иностранцев и лиц без гражданства. При регистрации лицо должно будет подтвердить, что «знает Конституцию Эстонию, уважает конституционный строй республики, признает суверенитет страны, а также осуждает проведение Россией СВО на Украине». Полиция безопасности Эстонии получит право «по соображениям безопасности вычеркивать из списков избирателей нежелательных иностранцев».

Министр отметил, что «закон позволяет реализовать инициативу к местным выборам, которые состоятся в 2025 году». По его мнению, «введение этих мер значительно сократит число лиц с российским гражданством, участвующих в голосовании». «По нашей оценке, в случае введения таких регистрационных списков [избирателей] с большой вероятностью смогут голосовать на [местных] выборах только одна треть всех граждан России и Белоруссии», - добавил Ляэнеметс.

По данным портала, следующие выборы в волостные и городские собрания пройдут в балтийской республике 19 октября 2025 года, пишет ТАСС.