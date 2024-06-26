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Михалков дал совет уехавшим из РФ

Народный артист России Никита Михалков дал совет уехавшим из России деятелям культуры и обычным гражданам, желающим вернуться - доказать свою нужность стране.

Гастроли театра «Мастерская "12"»Михалкова проходят в Белграде 26-27 октября. На премьерном для Сербии показе спектакля «12» в полном зале Национального театра Сербии присутствовали министр культуры Сербии Никола Селакович, министр без портфеля, отвечающий за международное экономическое сотрудничество Ненад Попович, режиссер и актер Эмир Кустурица, посол РФ Александр Боцан-Харченко, пишет РИА Новости.

«Богатые поп-звезды, которые покинули Россию, ошибочно полагали, что их будут любить тут (за границей – ред.) так же, как там (в РФ – ред.) Через какое-то время они поняли, что это не так. Им хочется вернуться обратно, там сытно, богато, красиво, их любили. Но люди, которые их любили поняли, что они их любили, а те их – нет, они любили свою славу», - заявил народный артист России на пресс-конференции в воскресенье.

По его словам, деятели культуры и другие уехавшие россияне должны выполнять за границей определенное правило: «они должны ругать свою страну, и это их право, но тогда не надо жаловаться, что им, уехав, не так легко жить».

«Поэтому могу пожелать тем людям, которые уехали, в зависимости от того, почему они уехали: если они были нужны в своей стране, им нужно постараться, чтобы снова стать нужными, просто так ничего не будет, это жизнь», - подчеркнул Михалков.