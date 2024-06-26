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В России и мире

Бывший начальник управления связи ВС России Оглоблин арестован

28.10.2024 10:06|ПсковКомментариев: 0

Следственный комитет сообщил об аресте бывшего начальника управления планирования связи (1-го управления) Главного управления связи Вооруженных сил России генерал-майора Александра Оглоблина. Меру пресечения ему определил 235-й гарнизонный военный суд.

В отношении генерала возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа. Ему вменяют часть 6 статьи 290 УК.

По версии следствия, в 2016-2021 годах Оглоблин получил от представителей ОАО Пермский телефонный завод «Телта» взятку в размере более 10 миллионов рублей за осуществление общего покровительства при исполнении многомиллионного государственного оборонного заказа на поставку устройств связи для нужд Минобороны.

Дело расследует Главное военное следственное управление, пишет Интерфакс.

Руководство завода «Телта» фигурирует в уголовном деле начальника главного управления связи вооруженных сил России - замначальника Генерального штаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Шамарин был арестован в мае 2024 года. Ему предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки.

По версии следствия, с апреля 2016 года по октябрь 2023 года Шамарин через посредников получил от гендиректора завод «Телта» взятку в размере 36 миллионов рублей за увеличение объема поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд Минобороны и общее покровительство.

Теги: #армия
Источник: Псковская Лента Новостей
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