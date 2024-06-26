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На Земле началась магнитная буря

Слабая магнитная буря началась на Земле в понедельник, ее завершение ожидается утром во вторник, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Как и ожидалось, на Земле началась магнитная буря. В 8 часов 59 минут по московскому времени индекс Кр, отражающий уровень возмущений геомагнитного поля, достиг отметки в пять единиц, что соответствует слабой магнитной буре класса G1», - написал Леус в Telegram-канале.

Магнитная буря в диапазоне от слабой до средней, класса G1-G2, продлится в течение нынешнего дня и завершится только ранним утром вторника.