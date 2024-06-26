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Требования российских телеканалов к Google достигли ₽2 ундециллионов

Сумма финансовых требований 17 российских телеканалов к американской корпорации Google на данный достигла 2 ундециллионов рублей (ундециллион — это единица с 36 нулями).

Отмечается, что в понедельник, 28 октября, состоялось новое заседание, в ходе которого суда судья заявил, что рассматривает «дело, в котором много-много нулей». Решение оштрафовать Google российский суд принял после того, как компания не выполнила требование восстановить аккаунты российских СМИ на YouTube (видеохостинг принадлежит Google), сообщает РБК, со ссылкой на источник, знакомый с ходом судебного спора.

Пострадавшими в качестве третьих лиц по данному делу проходят телеканалы «Звезда», «Первый канал», ВГТРК (телеканалы «Россия 1», «Россия 24» и др.), «Москва Медиа», НТВ, «ТВ-Центр», «ТРК Петербург», «Телеканал 360», «Общественное телевидение России» и другие.

До этого суд обязал Google восстановить аккаунты указанных СМИ на YouTube, а в случае, если требования не будут выполнены, — потребовать неустойку. Если решение суда не выполняется в течение девяти месяцев с момента его вступления в силу, каждый день неисполнения карается штрафом в размере 100 тысяч рублей, добавляет «Газета.Ru». При этом каждую неделю сумма удваивается до тех пор, пока требование не будет выполнено.