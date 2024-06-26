В России и мире

Лотереи для новорожденных могут начать проводить в России

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил запустить всероссийскую лотерею среди новорожденных для стимулирования рождаемости, разыгрывать ежемесячно 10 квартир, 100 автомобилей и 1000 комплектов бытовой техники.

«Ко мне часто обращаются граждане по вопросам, связанным с поддержкой семей и созданием стимулов для рождения детей. Одна из идей мне показалась вполне рабочей, и я буду предлагать внедрить её на практике. Речь о том, чтобы для стимулирования рождаемости в России запустить всероссийскую лотерею для новорожденных. Например, разыгрывать ежемесячно среди новорожденных граждан России 10 квартир, 100 автомобилей и 1000 комплектов бытовой техники для дома», - сказал Борис Чернышов.

По словам депутата, участие в таких лотереях может быть автоматическим, по спискам ЗАГСа, победители будут торжественно объявляться, а их родители - получать награды. Вице-спикер Госдумы отметил, что подобные инициативы уже были реализованы на локальном уровне, розыгрыши среди новорожденных проводились в Ленинградской области и городе Хабаровске, и это вызвало положительный отклик.

«В любом человеке есть азарт. Ведь в любой лотерее выигрывает меньшинство, но тысячи людей покупают регулярно билеты, желая испытать удачу. В случае с розыгрышем для новорожденных принцип тот же, но только на пользу людям, обществу и стране», - считает парламентарий.

По его мнению, такой проект станет мотивирующим фактором для поддержки семей, желающих завести детей, программа привлечет внимание к вопросам рождаемости, а также позволит создать вокруг семьи и детства положительный информационный фон, пишет РИА Новости.

«Лотерея для новорожденных может стать частью масштабной государственной программы поддержки семей с детьми, что, в конечном итоге, будет способствовать улучшению демографической ситуации в России», - добавил Борис Чернышов.