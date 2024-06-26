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Российские ученые будут искать жизнь на Венере

Ученые Института космических исследований (ИКИ) РАН, НПО Лавочкина и ряда других научно-исследовательских организаций разработали аванпроект автоматической миссии на Венеру. Одна из приоритетных задач миссии — проверка гипотез о возможности жизни на соседней планете.

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«Как предполагают исследователи, на поверхности Венеры (где жара порядка 460°C градусов и давление 92 земных атмосферы), могут развиваться формы биологических организмов на основе азотных и кремниевых соединений. Кроме того, в облачном слое планеты на высоте 52–58 км, где температура и давление подобны земным, возможно существование бактерий», — сообщил руководитель проекта, научный руководитель ИКИ РАН, академик Лев Зеленый.

Он пояснил, что наиболее удобное время для отправки экспедиции — это 2031 год. Кроме отечественной миссии свои проекты путешествия к Венере готовят в США, Китае, Индии, Евросоюзе и в других странах. Все они также будут ориентированы на поиск маркеров жизни. Несколько межпланетных кораблей планируют запустить в конце текущего десятилетия, пишут «Известия».

Как пояснил главный конструктор проекта «Венера-Д», начальник проектного комплекса НПО Лавочкина Олег Седых, российские ученые предполагают отправить к соседней планете четыре аппарата. Это орбитальный комплекс, два атмосферных модуля и посадочный аппарат. Время работы станции на орбите Венеры составит около 8 лет.

Кроме того, два аэростата с исследовательскими модулями будут выведены на разные уровни в атмосфере планеты. Срок их службы — около 1 месяца. В свою очередь, посадочный модуль достигнет поверхности Венеры, где произведет отбор и анализ проб окружающей газовой среды и грунта. Расчетное время жизни аппарата — три часа. Оно определено периодом радиовидимости со станцией на орбите.