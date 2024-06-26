В России и мире

Google грозит новый штраф за отказ выполнить предписание Роскомнадзора

Мировой судья Таганского района зарегистрировал новый протокол, составленный в отношении компании Google за отказ выполнить предписание Роскомнадзора, компании грозит штраф до 6 миллионов рублей, сообщили в суде.

«Зарегистрирован протокол по в отношении Google LLC, составленный по статье 19.7.10-4 КоАП РФ (Неисполнение владельцем социальной сети предписания федерального органа исполнительной власти)», - сказала собеседница агентства.

Протокол зарегистрирован судьей 422-го мирового судебного участка, дата рассмотрения пока не назначена. Накануне аналогичный протокол был зарегистрирован в отношении мессенджера Telegram.

Статья 19.7.10-4 была добавлена в КоАП РФ летом прошлого года, пишет РИА Новости. Первый штраф по ней был назначен видеостриминговому сервису Twitch.

Сама же Google не раз подвергалась штрафам, в том числе оборотным (его размер зависит от выручки). Google стала первой компанией, в отношении которой впервые в судебной практике была применена часть 5 статьи 13.41 КоАП РФ и назначен оборотный штраф. Тогда, в конце 2021 года, Google был назначен штраф в 7,2 миллиарда рублей. Второй раз оборотный штраф в отношении компании составил 21,7 миллиарда рублей - за неудаление фейков о действиях российской армии в ходе СВО, в третий раз суд назначил в конце прошлого года 4,6 миллиарда рублей за повторный отказ удалить из YouTube фейки об СВО.