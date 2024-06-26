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Космонавт рассказал какие сны снятся на орбите

Космонавтам часто снится, что они встречают на Земле знакомых, а те удивляются этой встрече, рассказал российский космонавт Андрей Федяев на фестивале «ВНауке 2.0».

«Некоторые космонавты рассказывают, что часто снится сон, как будто он во сне идет по земле, встречает какого-то знакомого, а знакомый ему говорит: "Привет! А что ты здесь делаешь? Ты же в космосе должен быть"», — сказал Андрей Федяев.

По его словам, такой сон не раз снился разным людям, но сам он ничего подобного не видел, пишет РИА Новости.

«Возможно, когда кто-то рассказывает эту историю, он автоматически программирует мозг этот на воспроизведение вот такого сна. Кому-то одному приснился, он рассказал, а дальше это уже пошло — как зараза какая-то, может быть. Но меня не коснулось», — добавил космонавт.

Он признался, что ему на орбите снились самые обычные сны — как цветные, так и черно-белые.