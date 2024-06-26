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Умер экс-солист группы «На-На» Владимир Лёвкин в возрасте 57 лет

Экс-солист легендарной поп-группы «На-На» Владимир Лёвкин скончался в возрасте 57 лет. Об этом сообщила супруга музыканта на своей странице в социальных сетях.

Фото: ТАСС/ Евгений Стукалин

Известно, что ранее артист испытывал проблемы со здоровьем. В начале двухтысячных ему поставили рак лимфатической системы четвёртой стадии. Певец пережил две пересадки костного мозга, курсы химиотерапии и смог побороть болезнь. В октябре 2024 года Лёвкин появился на публике в чёрных очках, сославшись на последствия недавней операции, сообщает агентство «LIFE».