В России и мире

Проект о зачислении доходов иноагентов на спецсчета планируют расширить, заявил Володин

Госдума планирует ко второму чтению расширить законопроект о зачислении доходов иноагентов на спецсчета на поступления от движимого и недвижимого имущества, счетов и акций, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Что касается поправок, мы смотрим, как расширить эти нормы не только на творческую деятельность, но и доходы, полученные от движимого и недвижимого имущества, счетов, акций. Работаем, одним словом, в этом направлении, но цель одна – защитить страну, защитить граждан от предателей, негодяев, которые средства собирают здесь, а направляют на разрушение России, находясь, как правило, за рубежом», - сказал Володин в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, Россия бережно относится к политическим правам и свободам, но недопустимы ситуации, когда деньги получают в РФ, а потом перечисляют на Украину, пишет РИА Новости.

«Конечно, надо ставить заслон и делать все для того, чтобы эти негодяи, вот так поступившие по отношению к нашей стране, к России, они дальше уже не получали доходов со стороны наших граждан, которые даже не знали, что отчисления им. И также, чтобы они не разрушали наше государство, имея эти средства», - отметил председатель Госдумы.