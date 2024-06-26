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Беспилотники могут выделить в отдельный вид войск, заявил Путин

В России думают над выделением беспилотников в отдельный вид войск, заявил президент РФ Владимир Путин.

Президента спросили, следует ли в России выделить операторов дронов в отдельный вид войск.

«Сейчас над этим тоже думают, в Генштабе, в министерстве обороны», - сказал Путин журналистам.

Он добавил, что министр обороны Андрей Белоусов хорошо понимает вопросы, связанные с беспилотниками, и совместно с профессиональными военными рассматривает возможности организации этой работы, пишет РИА Новости.