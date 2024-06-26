В России и мире

Опасного клеща обнаружили в Стародворских колбасах

Запрещённый и опасный для здоровья клей нашли в колбасе от владимирского ЗАО «Стародворские колбасы». Там делают «Вязанку», «Стародворскую», «Сочинку», «Докторскую», сервелаты «Кремлёвский», «Зернистый» и так далее. Неделю назад это же обнаружили в их сосисках.

Речь идёт о ферменте микробная трансглютаминаза, которым недобросовестные производители «склеивают» сырьё, пишет Mash. Он может вызвать проблемы с иммунитетом, кишечником и повысить риск развития рака. Пробы, как и в прошлый раз, взяли из магазинов Мордовии. В итоге Россельхознадзор ввёл режим усиленного лабораторного контроля, информацию передали в Роспотребнадзор.

Ранее фермент нашли во многих отечественных сосисках.