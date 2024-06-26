В России и мире

Путин согласился разместить «Орешник» в Белоруссии

Президент России Владимир Путин поддержал предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко разместить в Белоруссии новейшие российские ракетные комплексы «Орешник».

«Поскольку мы сегодня подписали договор о гарантиях безопасности с применением всех имеющихся сил и средств, то считаю размещение таких комплексов как "Орешник" на территории Республики Беларусь возможным. Второе: это станет возможным, думаю, во второй половине следующего года, по мере наращивания серийного выпуска этих комплексов в России и по мере поступления этих ракетных систем на вооружение российских войск стратегического назначения», — сказал президент.

Несмотря на то, что комплексы будут входить в состав РВСН России, определять цели на территории вероятного противника, будет военно-политическое руководство Белоруссии, подчеркнул Путин.

Он уточнил, что специалисты должны решить некоторые технические вопросы, — а именно определить минимальную дальность с учетом приоритетов обеспечения безопасности Белоруссии, пишет РИА Новости.

«Потребуются <...> минимальные затраты, имя в виду, что в Белоруссии остались определенные инфраструктурные возможности еще со времен Советского Союза», — добавил российский лидер.

Лукашенко озвучил просьбу разместить комплексы «Орешник» в Белоруссии после заседания Высшего госсовета Союзного государства в Минске. По его словам, испытания, которые провела Россия, оказали «определенное воздействие» на бывших партнеров, а ныне соперников. Такое решение может «успокоить» те умы, которые уже готовы воевать против Белоруссии, а равно и против России, заключил президент республики.