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На борту рухнувшего в Казахстане самолета находилось 16 россиян

25.12.2024 11:05|ПсковКомментариев: 0

На борту упавшего в Актау самолета находились 37 граждан Азербайджана, 16 россиян, шесть граждан Казахстана и три — Киргизии, сообщил Минтранс Казахстана.

Фото: Кадр видео из соцсетей

Напомним, пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, разбился в аэропорту города Актау на западе Казахстана.

По предварительным данным, после крушения могли выжить 12 человек. Детей среди 62 пассажиров потерпевшего крушение в Казахстане самолета Azerbaijan Airlines не былоПричиной падения, предварительно, стало столкновение со стаей птиц. На место крушения прибыли 52 спасателя и 11 единиц техники МЧС Казахстана, пишет РИА Новости.

Теги: #авиакатастрофа
Источник: Псковская Лента Новостей
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