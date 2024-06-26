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При крушении самолета выжили 28 человек — МЧС Казахстана

28 человек выжили при крушении пассажирского самолета вблизи города Актау. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.

«"Из них 22 человека доставлены в больницу», - говорится в сообщении. В МЧС добавили, что информация о пострадавших уточняется. По данным ведомства, всего на борту находились 67 человек, в том числе 5 членов экипажа.

Уполномоченная по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева подтвердила, что пострадали двое детей, пишет ТАСС.

На месте крушения работают 150 человек личного состава и 45 единиц техники. Списки пассажиров лайнера уточняются.