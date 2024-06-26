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Путин подписал закон об ужесточении ответственности за вооруженный мятеж

Ответственность за организацию вооруженного мятежа ужесточается в России, нижняя планка за такое деяние составит от 15 до 20 лет лишения свободы. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее в качестве ответственности за организацию вооруженного мятежа или за активное участие в нем предусматривалось наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет.

Теперь же за указанное деяние срок лишения свободы составит от 15 до 20 лет, а в случае, если мятеж повлек смерть человека или иные тяжкие последствия, устанавливается наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет со штрафом от 500 тысяч рублей до 1 млн рублей либо пожизненное лишение свободы, пишет ТАСС.