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Дочь Марка Захарова лишена работы в «Ленкоме»

Актриса «Ленкома» народная артистка РФ Александра Захарова сообщила, что ее убрали из всех спектаклей театра вслед за народным артистом РФ Дмитрием Певцовым.

«Меня не уволили, меня убрали из всех спектаклей. После ухода моего отца (режиссера Марка Захарова - ред.) я играла в разных его спектаклях. И меня постепенно убирали, потом разрешили играть раз в полгода в "Вишневом саде". Вчера мне сообщили в дирекции театра, что Александра Захарова на сцене "Ленкома Марка Захарова" быть не должна. Я играть, видимо, больше не буду», - сказала народная артистка РФ.

Актриса также высказалась об увольнении Певцова из театра. «То, что произошло с Дмитрием Певцовым, это вообще удивительно. Мне кажется, что это тенденция: убирают популярных актеров, на которых ходит зритель. Дима Певцов - замечательный актер, он потрясающе играл в спектаклях "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Фальстаф и Принц Уэльский". Это последний актер, в которого очень много сил вложил Марк Анатольевич Захаров. Дима Певцов в свое время спас спектакль "Юнона и Авось", когда случилась беда с Николаем Петровичем Караченцовым. Он прослужил в театре 33 года, я - 42», - приводит ее слова ТАСС.

Захарова является актрисой «Ленкома» с 1983 года.