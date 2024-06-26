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Гоша Куценко прокомментировал сообщение о найденной в его «Запорожце» убитой женщине

Актер Гоша Куценко сообщил, что узнал о найденной в его машине убитой женщине в Москве, когда находился на съемках в экспедиции, а также выразил соболезнования родственникам погибшей.

Видео: Telegram-канал Гоши Куценко

Ранее в правоохранительных органах рассказали, что убитую женщину нашли в раритетном автомобиле ЗАЗ актера Юрия (Гоши) Куценко в Москве, предполагаемый убийца задержан.

«Узнал эту страшную новость на съемках в экспедиции. Убийца задержан. Мои соболезнования родным погибшей», - обратился Куценко к подписчикам своего Telegram-канала.

По данным главного следственного управления СК по Москве, уголовное дело расследуется по статье «убийство». По версии следствия, в ночь с 18 на 19 января фигурант возле дома на Кутузовском проспекте, будучи пьяным, поссорился со знакомой и не менее двух раз ударил ее ножом. Женщина скончалась на месте, пишет РИА Новости. После этого, чтобы скрыть следы преступления, он перетащил тело в припаркованный автомобиль. Как уточнили в правоохранительных органах, задержанный мужчина ранее был судим, в том числе за убийство и изнасилование.