В России и мире

Восьмилетний ребёнок из Великобритании ослеп из-за наггетсов и сосисок

В Великобритании восьмилетний мальчик полностью потерял зрение из-за несбалансированного питания, состоящего преимущественно из полуфабрикатов, сообщает Telegram-канал Mash.

Врачи обнаружили у ребёнка дефицит витамина А, который играет важную роль в выработке родопсина — белка в сетчатке глаза, отвечающего за зрение при слабом освещении.

Медики предполагают, что критическое отсутствие витамина могло привести к развитию оптической нейропатии — заболевания, при котором атрофируется зрительный нерв. В настоящее время органы опеки и полиция проводят проверку условий жизни мальчика, чтобы выяснить, почему родители не обеспечили его полноценным питанием.