В России и мире

Трамп раскрыл, при каком условии конфликт на Украине закончится

Президент США Дональд Трамп заявил, что усилия его команды по урегулированию конфликта между Россией и Украиной уже начались. Также Трамп считает, что если цена на нефть упадет, то конфликт на Украине закончится.

«Наши усилия по обеспечению мирного урегулирования между Россией и Украиной, надеемся, уже в процессе», — сказал Трамп, выступая перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе.

Он не раскрыл подробностей, однако ранее Трамп давал понять, что завершение данного конфликта является одним из ключевых приоритетов его администрации, пишет РИА Новости.