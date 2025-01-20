Более 280 га пляжных территорий планируют восстановить после ЧП с танкерами

«Примерно более 280 га - это площади [пляжей], с которыми мы будем работать, в том числе с установкой новых волнорезов, которые помогут сохранить береговую линию, которая, к сожалению, за последние 25 лет была потеряна. Для этого нам нужно сделать проектно-сметную документацию», - сказал он в ходе выездного совещания правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧП.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что специалисты ведут разработку механизма рекультивации пляжей и песчаных дюн в регионе, которые оказались загрязнены мазутом после крушения нефтетанкеров. При рекультивации привозимый на побережье новый песок не должен угрожать существующей экологической среде, пишет ТАСС.