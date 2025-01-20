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Маркетплейсы России начали продажу «долларов» с Трампом, превращающимся в Путина

Сувенирные стодолларовые банкноты с изображением президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа появились в продаже на российских маркетплейсах.

Шуточную купюру можно приобрести на нескольких онлайн-площадках за 500 рублей.

На одной стороне купюры напечатан портрет Трампа, а поверх - портрет Путина, который, как обещает продавец, появляется только под ультрафиолетовыми лучами.

На обратной стороне банкноты разместили известное фото Трампа с митинга в Пенсильвании, где он сразу после покушения, подняв руку, покидает трибуну в окружении своих охранников. Фото Путина, на котором он стоит за трибуной с микрофонами, тоже можно увидеть только при ультрафиолетовом свете, пишет РИА Новости.

Продавец указывает, что «для печати используется специальная бумага с водяными знаками», а нумерация для всех банкнот единая. Также отмечено, что эти сувенирные купюры выпущены ограниченным тиражом.